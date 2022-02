Australische archeologen beweren scheepswrak van ontdekkingsreiziger James Cook te hebben gevonden, Amerikanen vinden die conclusie “voorbarig”

De VS en Australië werken al 22 jaar samen om het schip van Captain Cook op te sporen. Die samenwerking is nu echter uitgelopen op een discussie. Zo kondigde Kevin Sumption, het hoofd van het Australische Maritieme Museum, aan dat het gevonden scheepswrak “de laatste rustplaats was van een van de belangrijkste en meest omstreden vaartuigen in de maritieme geschiedenis van Australië”.

De Amerikaanse partnerorganisatie, het Marine- en Archeologieproject van Rhode Island (Rimap), spreekt die bewering echter tegen en vindt de aankondiging “voorbarig”. Daarop reageerde het Australische museum dan weer dat het “zeker” was dat het om de Endeavour gaat. Kathy Abbass, het hoofd van de organisatie in Rhode Island, stelt dat het wrak “overeenkomt met wat we van de Endeavour kunnen verwachten”, maar dat er voorlopig nog niet voldoende data is om dat te bewijzen. “Er zijn nog te veel onbeantwoorde vragen”, aldus Abbass.

Archiefbeeld 17 april 2005: Een replica van het schip de 'Endeavour' van de Britse ontdekkingsreiziger James Cook in Botany Bay, Sydney.

Resultaten onderzoek

“Zodra het onderzoek is afgerond, zal Rimap de legitieme resultaten publiceren op zijn website. Rimap erkent de link tussen de Australische bevolking van Britse afkomst en de Endeavour, maar onze conclusies zullen gebaseerd zijn op een degelijk wetenschappelijk proces en niet op Australische emoties of politiek”, besluit de Amerikaanse organisatie.

Kolonisatie en slavernij

James Cook staat vooral bekend om de drie ontdekkingsreizen die hij tussen 1768 en 1779 maakte door de Stille Oceaan naar Australië. Het schip werd in 1764 geïntroduceerd onder de naam ‘the Earl of Pembroke’, maar werd vanaf 1768 Endeavour genoemd. In 1778, ten tijde van de Amerikaanse Onafhankelijkheidsoorlog, brachten Britse troepen het schip tot zinken in de haven van Newport in Rhode Island. Al sinds 1999 onderzoeken maritieme archeologen verschillende gezonken schepen in die regio.

Vorige week nog bekladden activisten een standbeeld van Captain Cook in de Australische stad Melbourne met rode verf. Heel wat activisten vinden namelijk dat Cook gelinkt is aan de kolonisatie van Australië – en dus ook aan de slechte behandeling en slavernij van de inheemse bevolking, waaronder de Aboriginals.

Activisten bekladden op 26 januari een standbeeld van Captain Cook in de Australische stad Melbourne.

