Astronomen ontdekken ‘knipperende reuzenster’ 100 keer zo groot als onze zon

Het is bijzonder dat een ster in de loop van enkele maanden zwakker wordt om vervolgens meer in helderheid toe te nemen. Wetenschappers vermoeden dat de ster een begeleider heeft die voor hem schuift. Volgens de onderzoekers zou het gaan om een zwakke ster of een planeet die omgeven is door een ondoorzichtige stofschijf.

De gegevens werden verzameld via de Vista-telescoop, beheerd door de European Southern Observatory in Chili. Via het instrument wordt al bijna tien jaar naar een miljard sterren gekeken op zoek naar voorbeelden die in helderheid variëren. De VV-WIT-08 is ontdekt in het kader van de VISTA Variables in the Via Lactea survey (VVV), een project waarbij de helderheid van sterren wordt gemonitord.