Astronauten installeren eerste van zes nieuwe zonnepanelen op ISS

Houthalen-Helchteren Vier nieuwe welpen breiden wolvenroe­del uit naar negen: “We hebben één g­ps-hals­band die we kunnen gebruiken”

14 juni De wolvenpopulatie stond op uitbreiden en wolvin Noëlla was met zekerheid bevallen voor de zomer. Het Instituut voor Natuur en Bosonderzoek (INBO) geeft nu beelden vrij van minstens vier jonge welpen, wat de roedel nu op negen wolven brengt. Nieuwe welpen biedt een nieuwe kans om ze een zender om te doen voor onderzoek. “We hebben een gps-zender, maar die gebruiken we alleen in één bepaald scenario”, zegt Jan Gouwy van het INBO.