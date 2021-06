AstraZeneca test aangepaste versie coronavaccin

Taskforce ziet verschil­len in vaccinatie­graad nog vergroten: eind juli 90 procent deels gevacci­neerd in Vlaanderen, slechts 60 procent in Brussel

26 juni De federale taskforce Vaccinatie verwacht in zijn meest recente prognose dat de gedeeltelijke vaccinatiegraad einde juli is opgelopen tot ongeveer 90 procent van de volwassenen in Vlaanderen en 88 procent in Wallonië, maar slechts tot 60 procent in Brussel. Dat heeft Dirk Ramaekers op de wekelijkse persbriefing gezegd. Tegen half augustus moet de vollédige vaccinatiegraad in België oplopen tot 80 procent van de volwassenen.