Archeologen ontdekken unieke wijnmakerij in oude Romeinse villa (met bijzondere fonteinen)

Villa Quintilii, het riante huis waar de wijnmakerij gevestigd was, had een oppervlakte van maar liefst 24 hectare. De villa lag op Via Appia, een belangrijke weg in het Romeinse Rijk die Rome met Brindisi verbond, een stad in zuidoost Italië. Het pand beschikte over een eigen theater, een arena voor wagenrennen en een badencomplex met muren en vloeren die bedekt waren met marmer.

De villa was dus niet bepaald een nederig stulpje. Dat blijkt ook uit nieuwe opgravingen waarbij archeologen een wijnmakerij hebben ontdekt die uniek was voor zijn tijd. Naast een fontein waar jonge wijn uit stroomde, waren er ook marmeren tegels voorzien waar slaven het pas geoogste fruit platstampten terwijl de keizer toekeek en met zijn gezelschap feestte.

De moord op de gebroeders Quintilii

De ontdekking van de wijnmakerij gebeurde geheel toevallig tijdens graafwerken naar een van de startposten van de arena van de villa. De wagenrenbaan werd aangelegd door keizer Commodus, die regeerde van 177 tot 192 na Christus. De wijnmakerij werd later pas gebouwd over de startposten heen, zo blijkt uit de recente opgravingen. Commodus – die berucht was voor zijn gewelddadigheid – gaf de opdracht de oorspronkelijke bewoners van de villa, de rijke gebroeders Quintilii, te vermoorden in 182-183 na Christus. Het complex belandde nadien in de handen van verschillende keizers die het in de loop der eeuwen aanpasten en uitbreidden.

De wijnmakerij heeft een noordoostelijke trap, met nog intacte marmeren bekleding, die van de "cella vinaria" naar de persruimtes leidt.

Blikvanger van de villa

De wijnspuitende fonteinen trokken ongetwijfeld de aandacht van de bezoekers. De druivenmost die uit de fonteinen spoot, vloeide nadien langs open kanalen in grote keramische voorraadkruiken die in de grond waren gezet – een standaard wijnbereidingstechniek in het oude Rome. Het zorgde voor een stabiele micro-omgeving waarin de gisting plaatsvond.

Vermoedelijk genoot de keizer samen met zijn gasten van het volledige theaterspektakel van de wijnproductie. Volgens Emlyn Dodd, een expert in oude wijnproductie, zou de keizer en zijn gezelschap jaarlijks in Villa Quintilii de wijnoogst van dat jaar ingewijd hebben met een ritueel en een spectaculair banket, waarbij de wijn ongetwijfeld rijkelijk vloeide.