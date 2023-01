Archeologen ontdekken mogelijk oudste en meest complete mummie ooit gevonden in Egypte

Operaties tegen ontbossing Amazone­woud gestart in Brazilië

Deze week zijn de eerste operaties op het terrein tegen de ontbossing van het Braziliaanse Amazonewoud van start gegaan. Dat is vrijdag vernomen bij het openbare milieuagentschap Ibama. President Luis Inacio Lula da Silva, die sinds 1 januari opnieuw aan de macht is in Brazilië, heeft beloofd dat hij zal strijden voor een totale stopzetting van de ontbossing van het Amazonewoud tegen 2030.

20 januari