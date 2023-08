Archeologen ontdekken in Israël 5.500 jaar oude stadspoort

Scoutskamp in Luxemburg vroegtij­dig gestaakt na hevig nachtelijk onweer: “De kinderen zijn veilig, maar erg onder de indruk”

Normaal had de getroffen Vlaamse scoutsgroep nog tot het einde van de week genoten van hun zomerkamp in Straimont, in de provincie Luxemburg. Maar daar zette een hevig onweer afgelopen nacht een streep door. Door zware neerslag en felle wind begaven enkele houten constructies het, vlogen tenten weg en brak er paniek uit. Dat melden de RTBF en ‘RTL Info’.