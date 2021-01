Archeologen leggen 3.000 jaar oude dodentempel bloot in Egypte

Storing trekt over ons land, in de Ardennen opnieuw kans op (smeltende) sneeuw

12 januari Een neerslagzone sleept deze voormiddag nog over ons land. In de meeste streken valt er regen, maar op de Ardense Hoogten is nog natte sneeuw of aanvriezende regen mogelijk. Ook 's ochtends is dat het geval in Belgisch Lotharingen. Dat meldt het KMI.