Anesthesie tijdens de zwangerschap beïnvloedt de hersenontwikkeling van het kind niet

Tot voor kort was het onduidelijk of blootstelling aan anesthesie tijdens de zwangerschap een invloed kan hebben op de hersenontwikkeling van het ongeboren kind. In proefdieronderzoek stelt men vaak negatieve effecten van blootstelling aan anesthesie op de hersenontwikkeling van de foetus vast, maar het was onduidelijk of dat risico ook bij de mens bestaat. Ondanks beperkt wetenschappelijk bewijs, publiceerde het Amerikaanse geneesmiddelenagentschap in 2016 een waarschuwing dat langdurig of herhaald gebruik van anesthesie tijdens het derde trimester van de zwangerschap voor afwijkende neurologische ontwikkeling van de baby zou kunnen zorgen. Uit nieuw onderzoek van de artsen van het UZ Leuven blijkt dit niet het geval te zijn.