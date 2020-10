Amper paar maanden verder, en wéér besmet met corona: hoe kan dat?

Zwitserse gletsjers blijven aan "onrustwek­kend tempo" smelten

16 oktober In Zwitserland blijven de gletsjers aan een onrustwekkend tempo smelten. Ook de sneeuwophoping op de grootste Alpengletsjer is nooit zo laag geweest. Dat blijkt uit een studie die vrijdag werd gepubliceerd door de Zwitserse Academie der wetenschappen. De gletsjers verloren dit jaar 2 procent van hun volume. Dat is in lijn met het gemiddelde van de voorbije tien jaar, maar auteur Matthias Huss noemt de cijfers toch “zeer onrustwekkend”. “De cijfers liggen iets lager dan de drie vorige jaren, toen we heel hoge temperaturen haalden, maar toch hebben de gletsjers veel van hun massa verloren.”