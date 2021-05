Amerikaanse ruimtesonde begonnen aan lánge terugvlucht naar aarde, met gruis van potentieel gevaarlijke asteroïde ‘Bennu’ aan boord

Een Amerikaanse ruimtesonde die erin geslaagd is materiaal van een asteroïde te verzamelen, is begonnen aan zijn terugreis naar de aarde. De ‘OSIRIS-REx’ keert ruimterots Bennu de rug toe. Na een lange vlucht landt hij normaal gezien in september 2023 weer op aarde, waarna wetenschappers het gruis kunnen bestuderen om meer te weten komen over hoe ons zonnestelsel is ontstaan. Bijzonder: er is een kleine kans dat de asteroïde in kwestie in de 22ste eeuw op aarde botst, met mogelijk catastrofale gevolgen.