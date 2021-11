Amazon-baas Jeff Bezos belooft 2 miljard dollar te schenken voor landherstel in Afrika

Royalty Queen geeft verrassend emotionele speech op klimaattop: “Veel lof voor Philip, geen woord over Harry”

Queen Elizabeth (95) sprak gisteren honderden wereldleiders toe op de klimaattop (COP26) in het Schotse Glasgow. Dat deed ze via Zoom, gezien ze thuis moest blijven op doktersadvies. Opvallend was dat haar speech bijzonder emotioneel was, vol constante verwijzingen naar haar familie.

13:16