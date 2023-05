Altijd de pineut als het muggentijd is? Misschien moet je eens van zeep veranderen

“4 kankers maken ruim de helft van alle nieuwe diagnoses uit”: aan deze 5 risicofac­to­ren kan je zélf iets doen

Volgens de Stichting tegen Kanker krijgt ongeveer één op de drie mannen en één op de vier vrouwen in ons land nog voor hun 75ste verjaardag kanker. Is die diagnose onvermijdelijk? Of kunnen we ons risico op kanker verlagen? Het antwoord is natuurlijk genuanceerd, maar er zijn wel degelijk zaken die je zelf in de hand hebt, aldus de wetenschap. “Vier soorten kanker maken ruim de helft van alle nieuwe diagnoses uit.”