Alles wat je moet weten over lavabommen

Nieuwe krater zorgt voor extra lavastroom op La Palma: opnieuw mensen geëvacu­eerd

In de vulkaan op het eiland La Palma is een nieuwe krater ontstaan, meldt het Vulkanologisch Instituut van de Canarische Eilanden. Uit de zuidoostelijke hoek van de actieve vulkaan stroomt lava over het eiland, de gevolgen en eventuele schade ervan moeten nog vastgesteld worden. Uit voorzorg is een onbekend aantal mensen geëvacueerd, melden Spaanse media.

24 oktober