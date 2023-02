Alarmerende PFAS-niveaus in arctische wildernis in Spitsbergen

Belgische studie toont aan: bepaald vetzuur is belangrij­ke factor bij uitzaaiin­gen van borstkan­ker

Een bepaald vetzuur, meer bepaald palmitaat, speelt een belangrijke rol in de vraag of een borstkankerpatiënt uitzaaiingen zal krijgen. Dat blijkt uit nieuw onderzoek van de VIB-KU Leuven, dat de VIB vrijdag bekendgemaakt heeft. Palmitaat kan een reeks signalen in kankercellen in gang zetten, die de cellen in staat stelt om verder te groeien tot uitzaaiingen of metastasen. Morgen/zaterdag is het Wereldkankerdag.

