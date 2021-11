Alarm in ruimtestation door naderend ruimteschroot: astronauten voor zekerheid in ruimtecapsules

Pinguïn legt 3.000 km af en spoelt verzwakt maar levend aan op Nieuw-Zee­lands strand

Op een Nieuw-Zeelands strand is een verzwakte Adéliepinguïn aangespoeld na een tocht van meer dan 3.000 kilometer. Lokale media berichten over de enorm zeldzame vondst van de pinguïn, die normaal langs de kust van het continent Antarctica leeft. Het is slechts de derde keer dat een levende Adéliepinguïn in Nieuw-Zeeland is gesignaleerd.

12 november