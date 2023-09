Al twee doden en drie vermisten door noodweer in Griekenland, windhoos voor kust eiland Evia: “Nog nooit zo veel regen op 1 dag”

UPDATEStorm Daniel lijkt een van de krachtigste stormen te worden die Griekenland ooit gekend heeft. Weermodellen gaven aan dat er in 48 uur tijd een jaarhoeveelheid aan regen kon vallen, maar die kwam in 24 uur tijd al naar beneden. In Zagora viel zelfs 754 millimeter, een nationaal record. Er is intussen sprake van zeker twee doden en drie vermisten. Buurlanden Turkije en Bulgarije delen in de klappen en telden al zeven doden. En het is nog niet voorbij. Vandaag zetten de Grieken zich schrap voor dag 2 van de storm, die onvermoeibaar doorraast. Code rood blijft van kracht. Na woensdag zou de storm zelfs een medikaan kunnen worden .

Vooral Centraal-Griekenland en de Peloponnesos hebben te lijden onder storm Daniel. De situatie in Thessalië is zo erg dat de Civiele Bescherming in enkele gemeenten een reisverbod heeft ingesteld. Wegen zijn er door hevige onweersbuien en zware regenval overstroomd, geblokkeerd of afgesloten.

Volledig scherm Een man overschouwt de schade in de havenstad Volos. Voor de kust van Limnionas op het eiland Evia werden indrukwekkende beelden gemaakt van een waterhoos. © ANP / EPA / RV

Intussen staat het dodental door het noodweer op twee. Gisteren meldde de Griekse brandweer al dat een landbouwer omkwam toen hij verpletterd werd onder een instortende muur in de buurt van de stad Volos. Vanmorgen werd het lichaam van een vermiste 85-jarige vrouw teruggevonden in de kustplaats Paltsi. Haar stoffelijke resten zat vast in een stapel hout.

Vermist

Er zijn ook nog minstens drie mensen vermist. Twee mannen van 85 en 87 jaar zijn spoorloos in de buurt van Paltsi en gisteren verdween ook een man die met zijn wagen werd meegesleurd door het wassende water. Zijn zoon slaagde er gelukkig wel in om uit het voertuig te raken. Zoekacties zijn aan de gang.

Volledig scherm © AP

Volledig scherm © ANP / EPA

Intussen blijven er beelden binnenlopen die tonen hoe rivieren overstromen, bruggen het begeven, huizen onderlopen en wagens worden meegesleurd. De hulpdiensten kregen al meer dan duizend oproepen. In Volos stortte een deel van een ziekenhuis in en voor de kust van Limnionas op het eiland Evia werden indrukwekkende beelden gemaakt van een waterhoos. Op Evia zitten ook veel bewoners vast in hun dorpen.

In het departement Magnesia zijn er al de hele tijd problemen met de stroom- en watervoorziening. In de havenstad Volos staat alles blank en is de scheiding tussen land en water niet meer zichtbaar.

Volledig scherm © ANP / EPA

Volledig scherm © REUTERS

Volledig scherm © REUTERS

Honderden mensen hebben voor de kust van Volos ook de nacht doorgebracht op zee, op de veerboot Superstar. Volgens Griekse media verbood de havenpolitie de veerboot aan te meren omdat de haven helemaal onder water stond en de verkeerssituatie in de stad moeilijk was.

Luchthaven

Ook op de luchthaven van het eiland Skiathos zaten honderden mensen vannacht vast omdat vliegverkeer er niet mogelijk was. Een woordvoerder kon niet zeggen wanneer de luchthaven opnieuw operationeel zal zijn. “Er zijn ongelooflijke hoeveelheden water naar beneden gekomen, de toegangswegen zijn afgesloten,” zei hij.

En het leed is nog niet geleden. De Griekse weerdienst EMY waarschuwt vandaag opnieuw voor zware regenval, storm en een groot aantal bliksems. De regio Thessalië, de Sporaden, het eiland Euboea, het oosten en zuiden van het schiereiland Peloponnesos, maar ook regio’s in het noorden van het land in de buurt van de havenstad Thessaloniki worden getroffen. Daarmee gaat de ellende van gisteren gewoon verder.

Nationaal record

Toen regende het urenlang in Centraal-Griekenland door storm Daniel. Op sommige plaatsen ging het om honderden liters regen op een dag tijd. In Zagora ging het om maar liefst 754 liter neerslag per vierkante meter. Daarmee is een nieuw nationaal record gevestigd. Het vorige stond op 644,7 liter per vierkante meter in Paliki Kefalonia en werd gevestigd door ‘medikaan’ Janus in september 2020. In de steden Larisa en Volos werden maandagnacht binnen twee uur 12.000 bliksemschichten geteld.

Volledig scherm In Zagora viel er maar liefst 754 liter per vierkante meter. © meteo.gr

De Franse klimaat- en noodweerexpert Nahel Belgherze noemde de weermodellen voor Griekenland eerder deze week al “echt onwerkelijk”. “Ik kan me niet herinneren dat ik al zulke extreme neerslagvoorspellingen heb gezien in Europa”, zei hij. Onder meer Klimatoloog Maximiliano Herrera - die gespecialiseerd is in extreme temperaturen - sprak zelfs over een “potentieel catastrofale” situatie.

Ook buurlanden Turkije en Bulgarije kreunen onder noodweer. In Turkije werd vanmorgen het levenloze lichaam gevonden van een toerist die door overstromingswater was meegesleurd op een kampeerterrein aan de grens met Bulgarije. Eerder waren er al twee doden gemeld. Reddingsdiensten zijn nog op zoek naar drie andere vermisten. Verscheidene bungalows werden vernield.

Ook in Istanboel vielen twee doden. Het gaat om een 32-jarige man die vast kwam te zitten in zijn appartement in de kelder van een gebouw en een 57-jarige vrouw die meegesleurd werd bij een overstroming. Meer dan 1.700 huizen en winkels in de grootste stad van Turkije liepen schade op.

Volledig scherm © AP

Volledig scherm © AFP

Volledig scherm © ANP / EPA

In Bulgarije kreeg de kust aan de Zwarte Zee de volle laag. Daar vielen twee doden, drie anderen zijn nog vermist. In het kuststadje Tsarevo werd de noodtoestand uitgeroepen. Wagens worden er door het water meegesleurd naar zee en de autoriteiten roepen mensen op om hoger gelegen plaatsen op te zoeken is huizen en hotels omdat benedenverdiepingen helemaal onderlopen.

Volledig scherm © REUTERS

Volledig scherm © REUTERS

Hoe is dit noodweer ontstaan?

Europa heeft momenteel te maken met een omegablokkade. Aan de oostkant van het hogedrukgebied, dat zomerse omstandigheden in België veroorzaakt, zorgt een stationaire hoogtelaag die de naam “Daniel” kreeg voor buitengewoon noodweer in Griekenland.

KIJK. Wetenschapsexpert Martijn Peters legt uit wat een omegablokkade is

Verschillende weermodellen gaven aan dat de onweersbuien extreme neerslaghoeveelheden zouden genereren. Dat is deels te wijten aan de Egeïsche en Ionische zeeën die momenteel opmerkelijk warm zijn en zo heel wat energie en vocht zullen leveren aan de buien. Alle ingrediënten voor hagel en tornado’s zijn eveneens aanwezig. Daarom is in grote delen van het land code rood voor onweer van kracht. Maar de overvloedige neerslag lijkt de voornaamste zorg te zijn. Ook hiervoor is er een code rood van kracht.

Volledig scherm © ANP / EPA

Volledig scherm © AP

De intense onweersbuien van Daniel zijn gisteren begonnen en zullen aanhouden tot en met donderdag. Gedurende deze periode zal er voortdurend vocht vanuit de Egeïsche Zee naar het Griekse vasteland worden gevoerd. Dit vocht stijgt op en resulteert in aanhoudende zware regenbuien die voor een uitzonderlijke hoeveelheid neerslag zullen zorgen.

Was dit voorspeld?

Gematigde weermodellen berekenden effectief neerslaghoeveelheden tussen 500 en 700 mm, terwijl extreme modellen zelfs hoeveelheden van meer dan 1000 mm aangaven. Ter vergelijking: het gemiddelde voor België bedraagt 910 mm per jaar. In juli 2021 viel er op sommige plaatsen in 3 dagen tijd tot 300 mm. In Centraal-Griekenland bedraagt de normale jaarlijkse neerslag slechts 500 mm, wat aangeeft dat de verwachte hoeveelheden buitengewoon hoog zijn.

Volledig scherm © REUTERS

Volledig scherm © ANP / EPA

Ook de overlast had men verwacht. Door de droge bodem in dit gebied na de zomer, was de dreiging van overstromingen en plotselinge ‘flash floods' zeer reëel. Soortgelijke ‘flash floods’ eisten in 2017 al eens 25 levens in Griekenland. Honderden mensen werden dakloos.

Volledig scherm © AP

Wetenschappers en meteorologen van over heel de wereld keken begin deze week verbaasd naar de waarden die weermodellen voorspelden voor Griekenland. Sommigen spraken toen al van een klimaatramp die zich zou ontplooien, anderen hoopten dat de weermodellen er met een factor 10 naast zouden zitten.

Afgelopen weekend werd ook Spanje al getroffen door noodweer, met neerslaghoeveelheden op sommige plaatsen tot 200 millimeter in 24 uur. Er vielen daar zeker vier doden.

