“Al 2 keer de oppervlakte van België ging in vlammen op”: Canada beleeft ergste brandseizoen ooit

Afgelopen week is er in Canada meer dan 1,4 miljoen hectare natuur opgebrand. Dat komt overeen met 69 % van een gemiddeld volledig brandseizoen. Dit jaar is het totale aantal verbande gebied reeds opgelopen tot maar liefst 7,7 miljoen hectare. Daarmee is het vorige record uit 1995, toen ging er 7,1 miljoen hectare verloren, nu al overschreden. De natuurbranden hebben ook een recordhoeveelheid CO 2 uitgestoten en de rook bereikt momenteel zelfs Europa over de Atlantische Oceaan heen.

Hoe erg is de situatie op dit moment?

Bosbranden in Canada zijn zeker niet ongewoon. Maar dit jaar beperken ze zich niet tot één gebied, meestal is dit het westen, maar verspreiden ze zich massaal over het hele land. Volgens het Canadian Interagency Forest Fire Centre zijn er zo'n 495 actieve brandhaarden, 260 daarvaan zijn niet onder controle. Dit maakt de bestrijding van de branden bijzonder uitdagend.

Deze ongewone situatie is al enkele maanden aan de gang. In 2023 zijn er voorlopig 2948 branden geweest en is er 7,7 miljoen hectare bos opgebrand. Dat is maar liefst 2 keer de oppervlakte van België. Het record van 7,1 miljoen hectare uit 1995 is daarmee verbroken en dat terwijl de piek van het Canadese bosbrandseizoen nog moet komen. Gemiddeld verliezen ze in Canda maar 2,8 miljoen hectare op een heel jaar als we kijken naar het afgelopen decennium. Nog nooit was de situatie zo ernstig sinds het begin van de metingen.

Volledig scherm © via REUTERS

Hoe is dit mogelijk?

Het weer is de belangrijkste oorzaak van de verwoestende branden in Canada. Het voorjaar was buitengewoon warm en droog in grote delen van het land, vooral in het oosten waar de neerslag ongeveer 50% minder was dan normaal. Het hete, droge weer en menselijke nalatigheid hebben geleid tot een enorme verbrande oppervlakte. El Niño, het weerfenomeen dat net begonnen is, biedt nog geen verklaring voor het ongebruikelijke voorjaar.

Weersomstandigheden die brand bevorderen - heet, droog en winderig - komen in Canada steeds vaker voor. Canada heeft steeds meer te maken met grote branden die zich over grotere gebieden verspreiden. Daarnaast neemt het brandseizoen in duur toe. Het begint nu ongeveer een week eerder en eindigt een week later dan 50 jaar geleden. Canada’s bosbrandseizoen heeft tot nu ook al miljoenen tonnen CO 2 in de atmosfeer gepompt, wat de situatie alleen maar erger maakt. Want dit versterkt het broeikaseffect waardoor de kans op bosbranden toeneemt. Op deze manier stimuleert de klimaatverandering zichzelf.

Volledig scherm Canada’s bosbrandseizoen heeft tot nu ook al een ongeziene hoeveelheid CO2 in de atmosfeer gepompt. © Copernicus Climate Data Store

Hoe is de rook van de bosbranden tot in Europa geraakt?

De branden in Canada veroorzaken rook die grote afstanden aflegt naar andere gebieden door de wind hoog in de atmosfeer.

Zo hebben verschillende delen van de Verenigde Staten bijvoorbeeld al te maken gehad met de rook. De oorzaak daarvan was een groot lagedrukgebied dat het transport van de rook naar het oosten blokkeerde, terwijl de tegenwijzerzin-draaiende winden van het systeem als een transportband fungeerden en de rook naar het zuiden duwde richting de VS.

Ondertussen is dit systeem verdwenen en wordt de rook mee met de straalstroom naar het westen geblazen en bereikt het nu ook West-Europa. In de loop van de week zal de rook ook boven België hangen. Dit zal echter weinig impact hebbben op ons.

Volledig scherm De rook van de bosbranden wordt mee met de straalstroom naar het westen geblazen en bereikt het nu ook Europa. © Colorado State/CIRA

