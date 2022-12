Akkoord over natuurbehoud op COP 15 in Montréal: “Vredespact met de natuur”

De deelnemers van de COP 15 in Montréal, die in het teken staat van biodiversiteit, zijn het eens over de slotverklaring van de top van de Verenigde Naties. Het akkoord moet de verwoesting van de biodiversiteit indijken.