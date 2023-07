“Afwasmiddel kan gaan schuimen in je maag en kan in de longen overlopen”: dit zijn (zonder dat je het weet) de gevaarlijkste producten in huis

Jongetje (10) drinkt te veel water na namiddag spelen en loopt waterver­gif­ti­ging op: “Hij had geen controle meer over zijn hoofd en moest overgeven”

In de Amerikaanse staat South Carolina is een jongetje van 10 met spoed naar het ziekenhuis gebracht nadat hij te veel water had gedronken binnen een te korte tijd. Hij kon zijn hoofd niet meer onder controle houden en begon over te geven. De jongen is ondertussen aan de betere hand, maar de ouders waarschuwen voor het gevaar van een overdosis aan water.