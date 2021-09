Aarde telt nu al twee keer zo veel dagen boven 50 graden

Het aantal extreem warme dagen op onze planeet gaat de hoogte in. Dat blijkt uit een analyse van de Britse openbare omroep BBC. Sinds de jaren tachtig is het aantal dagen dat het kwik boven 50 graden Celsius uitkomt elk decennium gestegen. Tussen 1980 en 2009 gebeurde dat 14 dagen per jaar, tussen 2010 en 2019 was dat al 26 keer per jaar.

Ook in de temperatuurcategorie daar net onder is een stijging te zien. Het kwik passeerde de 45 graden Celsius gemiddeld twee weken per jaar meer.

Er worden niet alleen meer hoge temperaturen gemeten, ze komen ook op meer plaatsen voor. Hoofdzakelijk gaat het om het Midden-Oosten en de Golfregio, maar experts waarschuwen dat we zo ook steeds meer elders zullen krijgen. In Canada klom het kwik afgelopen zomer nog naar een nooit geziene 49,6 graden en ook Italië registreerde recordtemperaturen tot 48,8 graden Celsius.

Poolgebied

De opwarming is wel niet overal gelijk. Over de hele wereld ging de temperatuur in het afgelopen decennium met 0,5 graden omhoog in vergelijking met 1980 tot 2009, maar in Oost-Europa, het zuiden van Afrika en Brazilië was dat 1 volledige graad en in delen van het Midden-Oosten en het poolgebied zelfs meer dan 2 graden.

Volgens experts is de grote boosdoener fossiele brandstof. Ze waarschuwen dat hitte dodelijk kan zijn voor mens en natuur en problemen kan veroorzaken met bijvoorbeeld wegen en gebouwen. Snel handelen is dus de boodschap en de ogen zijn nu in de eerste plaats gericht op de VN-top in het Schotse Glasgow in november.