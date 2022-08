Aarde beweegt door meteorenzwerm, vallende sterren op komst

Wetenschap­pers waarschu­wen voor ‘climate endgame’: “Er zijn voldoende redenen om te geloven dat klimaatver­an­de­ring kan leiden tot een catastrofe"

Het mogelijke verval van de maatschappij of de kans op uitsterven door de klimaatverandering wordt onvoldoende onderzocht. Dat schrijven klimaatwetenschappers in een analyse in een wetenschappelijk vaktijdschrift. Er zijn volgens hen voldoende redenen om te geloven dat de klimaatverandering tot een apocalyptische ramp of ‘climate endgame’ zou kunnen leiden, een scenario waar we momenteel niet op voorbereid zijn.

