85% minder plastic in de oceanen tegen 2050? Volgens deze Oekraïense onderzoekster is dat mogelijk

Nieuwe neusspray tegen migraine goedge­keurd in VS: “Een echte doorbraak voor de 1 op 5 Belgen die last hebben van migraine”

Pfizer meldt dat hun neusspray tegen migraine Zavzpret net door de Amerikaanse Food and Drug Administration (FDA) is goedgekeurd. “Een belangrijke doorbraak voor mensen die vrij van pijn willen zijn”, jubelt het persbericht. Is dit nieuwe medicijn echt een medische doorbraak? Hoeveel mensen hebben nu precies last van migraine? Kan je een migraine voorkomen? En wat doe je het beste als je een aanval hebt? Hoe dat allemaal zit, vroegen we aan neuroloog Jan Versijpt (UZ Brussel).