8 op de 10 Vlamingen vindt wetenschap belangrijk: we blijven vertrouwen in wetenschappelijk onderzoek

De Vlaming heeft een hoog vertrouwen in de wetenschap. Dat was al bij de eerste meting zo in 2018, maar is nu opnieuw over de hele lijn bevestigd. Maar liefst 75 % van de Vlamingen vetrouwt de wetenschap ‘eerder wel' (59 %) of ‘heel erg’ (16 %). Amper 5 % heeft geen vertrouwen in de wetenschap. Bij 2 op de 10 Vlamingen (19,3 %) is hun vertrouwen afgelopen jaar toegenomen, bij 6 op de 10 (64,3 %) bleef dit hetzelfde. Bij 1 op de 10 Vlamingen (11,3 %) daalde het vertrouwen in de wetenschap. Een lichte stijging ten opzichte van 2021 met 3 %.

Het vertrouwen in de wetenschap mag dan hoog zijn, dat in de wetenschappers is wat minder. Meer bepaald in wat ze aan ons vertellen. Net niet de helft van de Vlamingen (48 %) gelooft wat de wetenschappers zeggen. Een lichte daling ten opzichte van vorig jaar (51 %). Al is het nog steeds beter dan 2019 (39 %) en 2020 (45 %). Wel vinden mensen dat wetenschappers beter communiceren (34 % vs 30 %) in vergelijking met vorig jaar. Maar iets minder dan de helft van de Vlaamse bevolking vindt nog steeds dat wetenschappers te weinig inspanningen doen om begrijpelijk over te komen. Het vertrouwen in wat wetenschappers doen blijft weliswaar hoog bij 2 op de 3 Vlamingen.

Zo'n 7 op de 10 Vlamingen is er dan ook van overtuigd dat wetenschappelijk onderzoek hun toekomst beter maakt.

We vertrouwen niet alleen de wetenschap, we vinden het ook belangrijk. Maar liefst 85 % erkent het belang van wetenschap en onderzoek. Zelfs voor fundamenteel onderzoek, waarbij er niet meteen een toepassing is, blijft dit 74 %. Er heerst ook een duidelijk draagvlak voor ondersteuning van wetenschap door de overheid, zowel voor fundamenteel (64 %) als toegepast onderzoek (68 %). Zo'n 7 op de 10 Vlamingen is er dan ook van overtuigd dat wetenschappelijk onderzoek hun toekomst en huidige situatie beter maakt. De helft van de bevolking geeft zelfs aan dat ze wetenschappelijke informatie gebruiken bij het nemen van dagelijkse keuzes.

In Vlaanderen is de interesse ook zeer groot voor wetenschap. Zo'n 2 op de 3 noemt zichzelf geïnteresseerd in wetenschap, wil weten hoe alles in elkaar zit, en wil levenslang bijleren. Vooral geneeskunde en medische wetenschappen, psychologie en computers scoren goed. Wiskunde, chemie en kunstwetenschappen wekken dan weer minder interesse bij ons op. Met al die interesse voor wetenschap mag het dan ook niet verbazen dat 85 % wetenschapsnieuws even boeiend vindt als nieuws over andere thema’s of zelfs nog meer. Van de Vlamingen vindt 12 % het zelfs zo interessant dat ze er actief naar op zoek gaan. Voor 32,2 % is wetenschapsnieuws boeiender dan ander nieuws, maar zij gaan er niet speciaal achter zoeken.

De interesse beperkt zich wel tot de zijlijn. Slechts 1 op de 3 wil actief deelnemen aan wetenschappelijk onderzoek of aan een gesprek met wetenschappers.

Zo'n 1 op 5 Vlamingen zou zich via een opleiding willen verdiepen in STEM.

Tot slot ziet de wetenschapsbarometer een positieve evolutie op vlak van de kennis over STEM (Science, Technology, Engineering & Mathematics). Bijna 7 op 10 van de ondervraagde Vlamingen (68%) geeft aan al van STEM te hebben gehoord, dit is een stijging van 4% tegenover 2021. In 2018 was dit maar 55%. Zo’n 1 op 5 Vlamingen zou zich via een opleiding willen verdiepen in STEM. Meer dan 6 op 10 bevraagde leerkrachten (65%) vindt dan ook dat we STEM al zo vroeg mogelijk in het basisonderwijs moeten verankeren en dat het belangrijk is voor kinderen (68 %).

We praten wel minder met onze kinderen over wetenschap. Waar vroeger 72 % van de ouders nog met hun kroost over natuurfenomenen, ziekten, enz ... babbelden is dit nu nog maar 60 %. Minder dan de helft van de ouders voelt zich zelfzeker genoeg om hun kinderen te helpen met STEM onderwerpen. Ze lijken het ook moeilijker te vinden dan bijvoorbeeld in 2018. Maar STEM is wel belangrijk volgens ouders in de opleiding van hun kind. Zelfs 8 op de 10 ouders zouden hun kinderen een STEM richting laten volgen als ze dat willen, maar actief stimuleren doet minder dan de helft.

Van de ondervraagde leerlingen zegt maar liefst 79% dat ze wetenschap leuk vinden. Bijna hetzelfde aantal wil ook graag meer weten over wetenschap. De helft van de bevraagde leerlingen wil zelf wetenschapper worden. Over het algemeen vinden jongeren ook dat wetenschap ons leven beter maakt en nuttig is voor henzelf. Het aantal jongeren dat wetenschappers saai vindt daalt ook, al vinden ze wel nog steeds dat ze vaak dingen te moeilijk uitleggen.

