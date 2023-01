“74% van de mensen maakt elk jaar opvallend genoeg exact dezelfde goede voornemens”: zo helpt de wetenschap jou om die ook goed vol te houden

Meer neuriën of praten met vreemden: experts tippen 5 verrassend simpele voornemens met groot effect voor 2023

Goede voornemens komen met grote valkuilen: we willen te veel, te snel of te hard veranderen. Fout, zeggen experts. Gezond en gelukkig zijn zit ’m net vaak in de (hele) kleine dingen. Ze tippen vijf nieuwe en erg simpele gewoontes die in 2023 een grote impact op je lijf en brein kunnen hebben. Meer neuriën of zintuiglijk vrijen: zoiets houd je wél vol, toch? “Veel heilzamer dan gewone seks.”

2 januari