6 procent van de mensen die legionella oploopt, overlijdt: “Draai al je kranen thuis open na een vakantie van een week of langer”

Wat doe je tegen lage rugpijn? Kinesist geeft advies: “Je moet je rug zeker niet constant kaarsrecht houden”

Lage rugpijn is de grootste oorzaak voor arbeidsongeschiktheid in landen met een (middel)hoog inkomen. Bij 1 op de 4 mensen sleept de pijn zelfs langer dan drie maanden aan en wordt het chronisch. Maar wat is hier nu de oorzaak van? En hoe pak je het aan? Kinesist Wouter Claesen, gespecialiseerd in revalidatie van de wervelkolom, geeft concrete tips.