5 planeten staan op een rij vanavond. Dit is waar en wanneer je ze kan zien.

“In een stofvrij huis komt een spin minder graag”: experts geven advies om spinnen buiten te houden

Voor wie denkt dat spinnen alleen in de herfst in huis te vinden zijn, hebben we slecht nieuws. Huisspinnen duiken immers ook opvallend vaker op in maart, wanneer het warmer wordt. De grijze huisspin kan de winter immers overbruggen en wordt nu weer actiever. Wim Veraghtert, expert in ongewervelde dieren bij Natuurpunt, legt uit hoe een spin leeft én hoe je de achtpotigen op een ietwat vriendelijke manier uit je buurt houdt. Klinisch psychologe Marieke Impens legt dan weer uit hoe je van een spinnenfobie verlost raakt.