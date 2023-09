2023 wellicht warmste jaar ooit: “Klimaatinstorting is begonnen”

Deze zomer (juni, juli, augustus) heeft de wereld de hoogste gemiddelde temperaturen gekend die ooit opgetekend werden, zo heeft het Europese observatorium Copernicus woensdag bekendgemaakt. Voor het observatorium zal 2023 waarschijnlijk het warmste jaar in de geschiedenis zijn. “De klimaatinstorting is begonnen”, zo reageerde het hoofd van de Verenigde Naties, António Guterres, in een mededeling.

Hittegolven, droogtes, overstromingen, branden troffen Azië, Europa en Noord-Amerika in dramatische en vaak ongeziene proporties, met een tol aan mensenlevens en schade aan de economie en het milieu. Het zuidelijke halfrond, waar midden in de winter heel wat warmterecords werden gebroken, bleef niet gespaard.

“De periode juni-juli-augustus 2023", de zomer op het noordelijke halfrond, waar de grote meerderheid van wereldbevolking leeft, “was veruit de warmste die ooit in de wereld werd opgetekend, met een gemiddelde wereldtemperatuur van 16,77°C”, aldus Copernicus. Dat is 0,66°C boven het gemiddelde van de periode 1991-2020, die al hogere temperaturen kende door de opwarming van het klimaat als gevolg van menselijke activiteit. En het is hoger dan het vorige record van 2019.

Het instituut schat in dat in augustus de temperatuur op aarde zo’n 1,5 graden hoger lag dan voordat de opwarming van de aarde inzette. Dat dit in één maand gebeurt, wil nog niet direct zeggen dat het Klimaatakkoord van Parijs al aan diggelen is. In dat akkoord spraken wereldleiders af zich in te spannen om de temperatuurstijging ruim onder de 2 graden, en bij voorkeur onder de 1,5 graden, te houden.

“Overweldigend wetenschappelijk bewijs” voor klimaatverandering

Copernicus-bestuurder Samantha Burgess wijst in een reactie op de cijfers nog eens op het “overweldigende wetenschappelijke bewijs” voor klimaatverandering. “We zullen klimaatrecords en een toename van extreme weersverschijnselen blijven zien, die een impact hebben op de samenleving en op ecosystemen, totdat we stoppen met het uitstoten van broeikasgassen”, waarschuwt ze.

Ook het zeewater is de afgelopen tijd sterk opgewarmd. In het noorden van de Atlantische Oceaan werd op 31 augustus een nieuw record genoteerd. Aan het oppervlak was het zeewater 25,19 graden en dat was nog nooit eerder vertoond. Wereldwijd lag de zeewatertemperatuur met bijna 21 graden ook ruim boven het langjarig gemiddelde.

Los van klimaatverandering is het natuurverschijnsel El Niño zich aan het ontwikkelen. Het is een terugkerend fenomeen waarbij ongeveer een halfjaar lang het oppervlak van de Stille Oceaan sterk in temperatuur stijgt, met flinke effecten op weersystemen.

In de woensdag gepubliceerde cijfers gaat Copernicus ook in op de geringe hoeveelheid zee-ijs rond Antarctica. Ook die was nog nooit zo laag sinds de satellietmetingen begonnen.

Metingen Copernicus

De Europese instantie analyseert voortdurend metingen van satellieten, schepen, vliegtuigen en weerstations over de hele wereld. Op basis daarvan heeft de dienst een goed beeld van het weer op aarde. De databank van Copernicus gaat tot 1940 terug, maar kan met het klimaat van voorbije millennia vergeleken worden, onder meer dankzij de jaarringen van bomen.

Op basis daarvan “zijn de drie voorbije maanden de warmste sinds ongeveer 120.000 jaar, anders gezegd sinds het begin van de geschiedenis van de mensheid”, zei Burgess. In Europa werd ondanks hittegolven en andere weersextremen geen warmterecord verbroken. Gemiddeld staat de zomer van 2023 op de vijfde plaats van warmste zomers ooit op ons continent.