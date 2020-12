2020 op koers voor warmste jaar ooit

We zullen 2020 niet snel vergeten. Ook niet als het over het weer gaat. Tijdens dit jaar werden er ongezien hoge temperaturen waargenomen en verschillende records gebroken. En dat heeft er mede voor gezorgd dat 2020 waarschijnlijk de geschiedenisboeken zal ingaan als het warmste jaar ooit sind het begin van de waarnemingen.

Het jaar 2020 kan simpel samengevat worden: het was warm, droog en zonnig. Zo warm zelfs dat, rekening houdend met de 14-daagse temperatuurverwachtingen voor eind december van het KMI, het de titel zal binnenhalen van warmste jaar ooit sinds 1833. De gemiddelde temperatuur zou uitkomen rond 12,1°C en daarmee steekt dit jaar 2014 en 2018 voorbij die een gezamenlijke eerste plaats deelden met 11,9°C. Het rijtje van de nieuwe top 3 wordt afgesloten door 2011 met 11,6°C. Opmerkelijk, de volledig top 10 van warmste jaren is terug te vinden in de 21ste eeuw.

Heel verwonderlijk is het nieuwe door 2020 gevestigde record niet. In maar liefst 10 van de 11 afgelopen maanden lag de gemiddelde temperatuur in Ukkel boven de klimatologische normaalwaarde. Enkel juli deed niet mee. Dit was al direct te merken bij de start van het jaar, want de winter van 2020 (december 2019 tot februari 2020) bleek de derde warmste ooit te zijn. Dit jaar is er zelfs nog geen enkele dag geweest waarop de maximumtemperatuur onder het vriespunt ging.

Maar de thermometers gingen niet enkel omhoog in de winter. In de zomer kregen we opnieuw te maken met tropische temperaturen. In juli werd er al 36,5°C gemeten maar het was wel wachten tot augustus op de eerste en enige hittegolf van het jaar. Die duurde 12 dagen (5 - 16 augustus) en de maxima liepen op tot 35,9°C. Daarmee was de week van 6 tot 12 augustus direct ook de warmste ooit in ons land. Dit jaar waren er, net zoals de vorige twee zomers, 6 dagen met hoge maxima van boven de 35°C. Iets wat sinds 1892 nog maar 11 keer is voorgevallen. En ook in het najaar bleef de warmte goed hangen. Op 15 september werd het in Ukkel 34,4°C. De hoogste temperatuur ooit gemeten in september én zo laat op het jaar.

Het was niet enkel warm, maar ook erg droog en zonnig. In de lente viel er tijdens april en mei amper 24,4 mm regen. Het waren de droogste maanden ooit. Met de huidige verwachtingen zal 2020, met een neerslagtotaal van net boven de 700 mm, het vierde droogste jaar ooit worden. Ook de zon liet zich meer zien dan normaal in Ukkel, er werden 1.823 zonuren gemeten. Daarmee eindigt 2020 in de top 10 van zonnigste jaren ooit.

De warmte beperkte zich niet enkel tot ons land, maar was ook terug te vinden in de klimatologische data van over de hele wereld. Ook op wereldschaal zal 2020 één van de 3 warmste jaren ooit worden volgens de Wereld Meteorologische Organisatie. En 2011 tot 2020 is wereldwijd het warmste decennium ooit. De gevolgen van de klimaatverandering worden steeds duidelijker.