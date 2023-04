1 op de 5 mensen heeft last van harde geluiden, fel licht of sterke geuren: “Hoogsensitiviteit is geen stoornis, het is een persoonlijkheidskenmerk”

WHO: 1 op de 6 mensen wereldwijd is onvrucht­baar

Wereldwijd is ongeveer één op de zes mensen onvruchtbaar, zo blijkt uit een rapport van de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO). Het probleem doet zich overal in ongeveer gelijke mate voor, ongeacht of een land rijk of arm is. "Onvruchtbaarheid discrimineert niet", zegt WHO-topman Adhanom Ghebreyesus.