1 op de 20 Belgen slaapt met de ogen open. Waarom gebeurt dit en kan het kwaad?

Expert onthult 13 verrassen­de weetjes over slaap: “Als je te weinig sliep kan je positief blazen, ook al dronk je niks”

Gisteren ging het zomeruur van start. Slaapexperte Annelies Smolders onthult daarom 13 weetjes over je nachtrust, om je te helpen in te schatten of je slaap nog kwalitatief is. Wist je dat geeuwen helpt om wakker te worden? Dat alcoholisten amper dromen en dat dat heel gevaarlijk is? Of dat de aanbevolen 8 uur slaap onrealistisch is? “Een slaaptekort doet je sociale situaties en mensen negatiever interpreteren.”