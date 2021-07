Zware brand vernielt materiaal en lokaal van Chiro Heultje: “Heel wat herinneringen in rook opgegaan”

Het gebouw in de Gravin de Merodestraat in Heultje huisvest niet enkel de jeugdbeweging, maar ook de Kinderclub en lokale radio WFM. Er is ook een duivenlokaal. Die laatste twee bleven nagenoeg gevrijwaard van de brand, terwijl er bij de kinderclub water- en roetschade is. In de lokalen van Chiro Heultje is er veruit de meeste schade. De brand, die vermoedelijk te wijten is aan het technisch falen van een apparaat, moet zondagavond tussen 20.30 en 21.30 uur ontstaan zijn.

EK-finale

“Om half negen waren enkele van onze leden hier nog aanwezig en toen was er niets aan de hand. De brand werd rond half tien ontdekt door onze buurvrouw, maar toen was het wellicht al een half uur bezig”, vertellen leiders Wannes Mariën en Jens Vanoppen. “Ze had glas horen vallen in het leidingslokaal. In het begin dacht ze dat we met een opkuis bezig waren, maar er bleven maar glazen vallen, waarop ze ging kijken en de brand opmerkte.”

Volledig scherm In de gang stond nog heel wat kampmateriaal gestockeerd. © Wouter Demuynck

Momenteel baat de jeugdbeweging in het centrum, en dus vlak bij de lokalen, een pop-upcafé uit tijdens de kermis om wat inkomsten te genereren. “Ze riep nog of er mensen binnen waren en wou de Chiro telefonisch verwittigen, maar toen kwamen ik en een medeleider er net aan”, vervolgt Wannes. “We wilden in ons lokaal naar de EK-finale kijken omdat het druk was in het café, maar zagen uit ons leidingslokaal een grote rookpluim opstijgen. We hebben meteen de brandweer verwittigd en nadien ben ik teruggelopen naar het café om de anderen te waarschuwen. Eenmaal ik weer bij onze lokalen was, was de brandweer al ter plaatse. Ze hebben echt geweldig werk geleverd.”

Quote Vele generaties hebben gebruikt gemaakt van dit lokaal. Dan komt het wel even binnen als je het zo verwoest ziet. Een zetel is maar een zetel, maar we hadden hier bijvoor­beeld een trofeeën­kast en heel wat materiaal als aandenken aan onze kampen Wannes Mariën, Chiroleider

Emotionele schade

Ondanks het snelle optreden van de brandweer kon niet verhinderd worden dat het leidingslokaal volledig uitbrandde. De andere Chirolokalen liepen dan weer heel wat rook- en waterschade op. “We waren zaterdag nog maar teruggekeerd van ons kamp. Aangezien je na zo’n kamp wel wat afgepeigerd bent, hadden we al ons materiaal eerst nog in de gang geplaatst om het nadien op zijn plek te zetten. Daardoor is er heel wat keuken- en spelmateriaal verloren gegaan. Vooral het keukenmateriaal heeft toch wel wat waarde. Het is echt pech hebben. Normaal gezien ligt het keukenmateriaal in een ander gebouw en de spelletjes in onze kasten, waardoor het minder aangetast zou zijn door de brand”, aldus Wannes en Jens.

Volledig scherm Vooral in het leidingslokaal is de schade groot. © Wouter Demuynck

In de lokalen stonden ook nog enkele valiezen. “Ik ben zowat 90 procent van mijn kledij kwijt. Ik draag daardoor nu een broek van mijn grootvader”, zegt Wannes. Bovenop de materiële schade is er echter ook emotionele schade. “Vele generaties hebben gebruikt gemaakt van dit lokaal. Dan komt het wel even binnen als je het zo verwoest ziet. Een zetel is maar een zetel, maar we hadden hier bijvoorbeeld een trofeeënkast en heel wat materiaal als aandenken aan onze kampen.”

Nieuwbouw

Woensdag zit Chiro Heultje samen met een delegatie van het schepencollege en de jeugddienst van Westerlo om een oplossing te zoeken. “We hebben een beetje het geluk dat er door de vakantieperiode tot eind augustus geen Chiro meer is”, zegt volwassenenbegeleider Luc Claes. “We hopen alleszins op een normale heropstart begin september. Daarvoor zullen we woensdag enkele pistes bespreken.” Nog geen maand geleden stelde de Chiro de plannen voor hun nieuwe lokalen op de hoek van de Processieweg en Industrieweg voor. “We moeten nog bekijken in hoeverre dit ons financieel extra gaat belasten. We hopen in elk geval begin volgend jaar gewoon van start te gaan met de bouwwerken om dan in 2023 onze intrek te nemen.”