Zilverwerk uit woning gestolen

Lier TERRASTIP: De Comeet. Charmante binnentuin kreeg er nu ook een dakterras bij

Het Laatste Nieuws neemt u deze zomer mee naar de gezelligste horecaterrassen uit de ruime regio. Deze week gaan we langs in De Comeet in Lier, waar de pittoreske binnentuin onlangs werd uitgebreid met een dakterras. De ideale plek om je aan enkele tapasbordjes te wagen.

19 augustus