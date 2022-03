Zes straten krijgen nieuwe voegvullingen

tongerlo Leerlingen Tongelsbos zijn Europees minister voor één dag

De leerlingen van Tongelsbos, de school voor buitengewoon onderwijs in Tongerlo (Westerlo), waren dinsdag Europees minister voor één dag. Onder leiding van gedeputeerde Kathleen Helsen (CD&V) discussieerden zij over een Europees rookverbod in de horeca tijdens een Europese ministerraad voor gezondheid. Ze leerden ook wat bij over het ontstaan van de EU, de werking van de Europese instellingen en de impact van de EU op hun dagelijks leven.

23 maart