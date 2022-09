Yoran (14) vermist sinds woensdag

Herselt Auto van bpost belandt in gracht: bestuurder gewond

In de Dieperstraat in Herselt is maandagochtend een voertuig van bpost in de gracht beland. Het ongeval gebeurde rond 9.30 uur. De aanleiding voor het ongeval is niet gekend. De bestuurder van de postauto liep bij het ongeval lichte verwondingen op.

26 september