Winst tegen Charleroi kan KVC Westerlo in een zeer gunstige positie brengen. Pietro Perdichizzi: “Waarom zouden we niet mogen dromen?”

Online damesboe­tiek La Vie en Yo opent geen derde pop-upwinkel, wel komen er Ladies Days: “Pand voor korte duur vinden wordt steeds moeilijker”

Yo Vannuffelen en haar dochter Jana Seyen organiseren met hun online damesboetiek La Vie en Yo komende zondag in dienstencentrum Komie Geire in Olen de eerste editie van hun Ladies Days. Daarbij presenteert het duo aan hun klanten een exclusieve collectie, is er tijd voor een hapje en een drankje én gaat de webshop even offline zodat Yo en Jana zich volledig op het fysieke gebeuren kunnen toeleggen.