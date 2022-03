Winkeldief gebruikt geweld nadat hij op heterdaad betrapt wordt

Herentals Komst woongele­gen­he­den aan Poederkot baart Groen en buurtbewo­ners zorgen: “Elders in de stad is plek genoeg, maak van site een park zonder die woningen”

In Herentals is men al een tijdje bezig met de invulling van de site ‘Poederkot’. De komst van vele woningen die gerealiseerd worden in een soort van stadspark boezemt angst in. Bij Groen Herentals kan men zich wel vinden in dat stadspark, maar de geplande woningen kunnen volgens hen perfect elders neergepoot worden. Buurtbewoners, die zich groeperen in ‘SOS Poederkot’, hopen dan weer dat de stad hen niet in de kou zal laten staan.

