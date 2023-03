Westerlo wil op dertien strategische locaties, in alle deeldorpen, laadpalen laten plaatsen

Trek mee met de bus naar Fut­sal-bekerfina­le en juich Real El­mos-boys naar zege tegen RSC Anderlecht

Op zaterdag 8 april speelt Real Elmos Herentals de bekerfinale in het Futsal tegen het grote RSCA Futsal in Sportarena Tolhuis te Gent. De Herentalse club legt voor deze, nu al legendarische wedstrijd een busrit in aan speciale condities voor de fans. Tot zelfs een speciaal VIP-arrangement is opgenomen in het aanbod.