Westerlo laat vuurwerk tijdens eindejaar wellicht weer toe: “Door groot vuurwerk toe te staan gaan mensen het minder snel zelf afsteken”

Toelatingen voor het afsteken van vuurwerk zijn er nog niet verleend, want zover de burgemeester weet zijn er nog geen aanvragen ingediend. “Ik ga er wel van uit dat enkele vaste locaties weer een aanvraag zullen indienen. Tot op heden hebben we steeds toelatingen verleend aan aanvragen die betrekking hebben tot groot en zelfs professioneel vuurwerk, zoals bijvoorbeeld in Tongerlo”, aldus Van Hirtum.

Eén plek per deeldorp

“In de loop van de jaren hebben we gezien dat mensen daardoor niet de neiging hebben om zelf nog vuurwerk af te steken, maar gewoon samen in het centrum verzamelen om het vuurwerk gadeslaan. Op dat vlak is dat dus wel een goede formule waarmee we nog nooit veel problemen hebben gehad. Idealiter zitten we aan één plek per deeldorp waar vuurwerk wordt afgestoken. Soms geven we ook geen toelating, zoals wanneer er in het verleden problemen zijn geweest op bepaalde plekken.”