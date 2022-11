Westelse Kunstenaars stellen tentoon in gemeentehuis

tongerlo Koningin Mathilde wandelt en babbelt door Tongerlo met organisa­ties die werken rond mentaal welzijn: “Al wandelend komen gesprekken meer los”

Koningin Mathilde zakte dinsdagvoormiddag af naar Tongerlo (Westerlo) voor een fikse wandeling van 8 kilometer. Dat deed ze in het kader van haar initiatief ‘Samen in beweging voor het mentale welzijn’, waarbij ze naar aanleiding van haar 50ste verjaardag wandel- en fietstochten in alle provincies van het land en in het Brussels Gewest aflegde met mensen en organisaties die begaan zijn met mentaal welzijn. Als afsluiter ging ze dinsdag op stap met deelnemers van Young FENIX en To Walk Again.

22 november