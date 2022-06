Werken aan nieuwe schoolsite in Voortkapel van start gegaan: “Na zomer van 2024 moet alles klaar zijn”

voortkapelAlle zesdejaars van basisschool De Bezige Bijtjes in Voortkapel (Westerlo) hebben maandag hun handafdruk in beton vereeuwigd op de plek waar weldra hun gloednieuwe school zal verrijzen . De afscheidnemende laatstejaars zullen het nieuwe gebouw niet meer meemaken, maar zo is er wel een blijvende herinnering aan hen. Na de zomer van 2024 moet de schoolsite volledig klaar zijn.

De nieuwe gemeentelijke basisschool voor Voortkapel komt achter de huidige lagere school en de polyvalente zaal in de Stijn Streuvelsstraat. Daarmee worden alle schoollocaties in het dorp gecentraliseerd, want ook de kleuterschool - nu nog in de Kloosterstraat gevestigd - en de buitenschoolse kinderopvang - tegenover de kleuterschool - verhuizen mee naar de nieuwbouw. Er komt ook een gloednieuwe gymzaal. Voorheen moesten de kinderen hun turnlessen volgen in de polyvalente zaal, maar die is daarvoor niet erg geschikt.

De werken zijn intussen al bezig. Zo ging aannemer Beneens eind mei van start met boringen onder en naast het oude gebouw, zodat de bodem als warmtebron gebruikt kan worden voor de verwarming van de nieuwe gebouwen. “De huidige school blijft in gebruik tot de nieuwe gebouwen klaar zijn. Daarna sloopt men de oude gebouwen en komen er een nieuwe parking en een nieuwe speelplaats”, zegt schepen van Openbare Werken Filip Verrezen (CD&V).

Volledig scherm Een simulatiebeeld van de nieuwbouw, met rechts de gymzaal. © West Architectuur

Geothermie

De kinderen van de kleuter- en lagere school kwamen maandag een bezoekje brengen aan de werf. Voor de zesdejaars was er een speciale rol weggelegd, want zij mochten hun handdruk in beton vereeuwigen. “We vonden het belangrijk om de kinderen erbij te betrekken, in het bijzonder de kinderen van het zesde leerjaar die over een paar dagen hier afzwaaien. Door hun handafdrukken in beton zijn ze voor eeuwig verbonden aan dit nieuwe gebouw”, vervolgt Verrezen.

Bij de nieuwbouw is er veel aandacht voor duurzaam energiegebruik met groendaken, gebruik van geothermie en zonnepanelen. Voor verwarming en koeling en ook voor de buitenaanleg gebruikt men dan weer gerecycleerde en circulaire materialen. “De tuin zal ook dienstig zijn voor de mensen van Voortkapel zelf. Buiten de schooluren willen we een deel van de tuin openstellen zodat ook de inwoners een parkje erbij krijgen waar ze even kunnen verpozen.”

De school maakt veel gebruik van buitenklassen en kan dat dankzij de grote buitenaanleg blijven doen. Daarnaast werken ze samen met plaatselijke verenigingen voor het onderhoud van de moestuin en de verzorging van de kippen.

Volledig scherm Alle leerlingen kwamen maandag een kijkje nemen op de site. © Wouter Demuynck

Gemeenschappelijke speelgang

De kleuter- en lagere school is bovendien volgens het doorstroomprincipe ontworpen. De klassen zijn zo ingedeeld dat er een zachte overgang is van kleuters naar lagereschoolkinderen. De klasjes voor de jongste kinderen hebben een gemeenschappelijke speelgang. De laatste kleuterklassen en de eerste leerjaren bevinden zich al in het hoofdgebouw van de grote kinderen, terwijl de klassen van de oudsten zich op de verdieping bevinden.

De kostprijs van het bouwproject wordt geraamd op zo’n 6,2 miljoen euro. Meer dan de helft daarvan wordt gesubsidieerd. Eind 2023 zal de school in gebruik genomen kunnen worden. Midden 2024 volgt de ingebruikname van de nieuwe speelplaats en de parking, zodat normaal gezien de volledige schoolsite vanaf het schooljaar 2024-2025 in gebruik is.

