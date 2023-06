WEER. Vanochtend bewolking in Westerlo

Iconische woontorens Kleerroos krijgen flinke opfris­beurt: “Niet alleen op het dak, maar ook aan gevels komen zonnepane­len”

De twee grote en de kleinere woontorens aan Kleerroos in Herentals worden in de toekomst onder handen genomen. De wooneenheden worden vernieuwd, er komen ruimere terrassen en tegen de gevels verschijnen zonnepanelen. Dat laatste is uniek in Vlaanderen voor een project binnen de sociale huisvesting. De renovatie, goed voor zo’n 15 miljoen euro, start eind volgend jaar.