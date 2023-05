WEER. Helder weer in Westerlo vanochtend

Drugsla­bo's ontdekt in Olen en Meer: vier personen ter plaatse gearres­teerd

In de Kempen zijn deze week op zo'n 12 uur tijd twee actieve drugslabo’s ontdekt, meer bepaald in Olen en Meer (Hoogstraten). Bij het drugslabo in Olen konden vier personen ter plaatse gearresteerd worden.