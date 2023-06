WEER. Helder weer in Westerlo vanochtend

Grootscha­li­ge rampoefe­ning bij Aurubis en Umicore goed verlopen: “Betrokken hulpdien­sten zijn hierdoor beter op elkaar ingespeeld”

Op de terreinen van bedrijven Aurubis en Umicore in Olen vond vrijdagvoormiddag een grote rampoefening plaats. In totaal namen ruim 50 hulpverleners en figuranten aan de oefening deel. Met de oefening testten de dienst noodplanning gouverneur van Antwerpen, de hulpdiensten, gemeente Olen en de bedrijven in kwestie niet enkel hun nood- en interventieplannen, maar toetsten ze ook hun onderlinge samenwerking tijdens crisissituaties.