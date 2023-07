WEER. Bewolkt en gestage regenval in Westerlo vandaag

Luc Vos heeft vervolg in spannende Anne Ver­elst-reeks klaar: “Een geweldig gevoel als lezers uitkijken naar je boek en het dan ook nog eens goed vinden”

Nog geen jaar nadat schrijver Luc Vos (54) uit Heultje (Westerlo) zijn psychologische thriller ‘Zeven’ uitbracht, is het tweede deel in de reeks rond inspecteur Anne Verelst al klaar. In ‘Paternoster’ beschrijft hij hoe de ene na de andere pastoor vermoord wordt teruggevonden - iets waar het kindermisbruik in de kerk wat mee te maken heeft. Het boek werd eind juni voorgesteld op het gemeentehuis van Westerlo. “Voor het eerst waren daar fans die ik nog niet kende - dat was heel fijn.”