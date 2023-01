Vroege strafschop van Nacer Chadli bezorgt Westerlo drie gouden punten op Cercle Brugge: “Opdracht volbracht. De manier waarop was nu even niet belangrijk”

Opdracht volbracht

“Een schoonheidsprijs hebben we inderdaad niet verdiend”, moest Nacer Chadli achteraf toegeven. “Sinds ik in Westerlo ben, was dit misschien wel een van onze minst goeie prestaties. Maar, we pakken wel drie héél belangrijke punten. Cercle speelde met hoge pressing en maakte het ons fysiek lastig. Op dat vlak hebben we dus toch wel weer een stap vooruit gezet, vind ik. We hebben geleerd uit onze fouten. We hebben het dit seizoen al een paar keer uit handen gegeven in de laatste tien minuten. Zoals vorige week nog tegen Antwerp, toen het na die 3-1-voorsprong nog 3-3 werd. Nu hebben we getoond dat we ook zo’n moeilijke wedstrijd als deze finaal nog over de streep kunnen trekken. Dat is positief. Het zegt veel over de mentaliteit in deze groep. We hebben onze opdracht volbracht. De manier waarop was nu even niet belangrijk.”