Voetgangster (38) zwaargewond na aanrijding door auto

Laakdal Inbrekers stelen fiets uit tuinber­ging

Dieven zijn de tuinberging achter een woning binnengedrongen in de Borgtstraat in Laakdal. De bewoners stelden de inbraak in het tuinhuis donderdagmiddag vast. De daders zijn er aan de haal gegaan met een fiets. De dieven pleegden de inbraak vermoedelijk in de nacht van woensdag op donderdag.

8:24