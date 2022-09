Vermiste jongen (14) is terecht

Geel Vader en zoon schetsen met boek uniek beeld van dagelijkse leven van de Kempenaar in 18de eeuw: “Een vreemde wereld ging voor ons open”

Ze hebben er vijf jaar aan gewerkt en in die tijdspanne meer dan 5.000 bronnen geraadpleegd, maar nu is het boek van Gelenaars Marc Verwerft (62) en zijn zoon Sander (32) over de landdekenij Geel in de achttiende eeuw – dat destijds een groot deel van de Kempen besloeg – eindelijk klaar. In hun boek, een lijvig exemplaar van meer dan 600 bladzijden, schetsen ze een uniek beeld van het dagelijkse leven in de Kempen in de achttiende eeuw.

