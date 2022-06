Veiligheidscentrum de Marly zwaait de deuren open

Herentals Herentals wil ‘autodelen’ uitbreiden in de stad: “Een deelauto kan vier tot wel vijftien auto’s vervangen”

Door een co-creatiesessie ‘Samen Starten met Autodelen in Herentals’ te organiseren, hoopt men de formule van het gebruik van deelauto’s in de stad te doen groeien. Momenteel is er een beperkt aanbod in Herentals, maar er is marge om te groeien.

3 juni