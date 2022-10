Veelschrijver Luc (54) brengt psychologische thriller 'Zeven' uit: “Sinds ik twee jaar geleden Nederlandse schrijfwedstrijd won is het heel snel gegaan”

heultjeDit weekend verschijnt de psychologische thriller ‘Zeven’ van schrijver Luc Vos (54) uit Heultje (Westerlo). De auteur pakte twintig jaar geleden de draad van het schrijven weer op en vooral de laatste twee jaren is zijn carrière in een stroomversnelling geraakt. Zijn werk, gaande van dichtbundels en novelles tot romans, werd al meermaals bekroond en ook voor ‘Zeven’ zijn de verwachtingen hooggespannen. “We gaan het boek insturen voor allerlei wedstrijden en ermee naar boekenbeurzen gaan.”

De schrijversmicrobe had Luc, die afkomstig is uit het Limburgse Herk-de-Stad maar al 27 jaar in Heultje woont, al vroeg te pakken. Als jongere schepte hij plezier in het schrijven van opstellen en verhalen, maar eenmaal hij was beginnen werken belandde zijn pen een hele poos in de schuif. Tot een ontslagronde op zijn werk zijn ogen opende.

“In 2001 werkte ik bij een internetbedrijf waar een hele hoop mensen weg moest. Ikzelf kon blijven, maar het stemde me wel tot nadenken dat je van de ene op de andere dag opeens kan ontslagen worden”, vertelt Luc. “Ik heb me toen minder op mijn werk gestort en ik ben weer beginnen schrijven. Zo kwam mijn eerste boek uit en nadien ben ik blijven schrijven. Vooral de laatste twee à drie jaar gaat het hard.”

Stephen King

Met zijn novelle Noorderlichtvrouw won Luc in 2020 de Nederlandse schrijfwedstrijd Zwarte Sneeuw. “Vanaf toen is het heel snel gegaan en ben ik veel beginnen schrijven. Vorig jaar zat ik aan zestien uitgaves, dit jaar zullen dat er iets meer dan twintig zijn. Het gaat dan niet enkel om romans, daarvan schrijf ik er zo’n twee per jaar, maar ook kortere verhalen, dichtbundels en uitgaves met andere auteurs van schrijfwedstrijden die ik heb gewonnen of waarbij ik op de shortlist stond”, vervolgt Luc.

In totaal won Luc vier wedstrijden en behaalde hij bij een 40-tal wedstrijden een ereplaats. “Zo was ik bij De Zilveren Strop bij de laatste vijftien. Daar was ik heel blij mee, want die wedstrijd is best prestigieus en ik stond op de shortlist terwijl er zo’n 150 inzendingen waren. Vroeger deed ik ook al aan schrijfwedstrijden mee, maar dan met fantasyverhalen en romans. Die hadden minder succes en ik leerde dat die genres minder mijn ding waren. Nu doe ik bewuster mee met schrijfwedstrijden en laat ik meer passeren. De laatste jaren focus ik me op thrillers. Die heb ik zelf altijd graag gelezen, vooral van Stephen King, en als ik tv kijk zijn het meestal CSI-achtige programma’s.”

Volledig scherm De cover van 'Zeven', de thriller van Luc Vos die eind deze week verschijnt. © RV

Zeven doodskisten

Nu komt Luc dus op de proppen met de psychologische thriller Zeven, die komende vrijdag verschijnt. In het boek zijn er hoofdrollen weggelegd voor Anne Verelst, een inspecteur bij de Antwerpse politie die eerder al in andere boeken van Luc voorkwam, en een niet nader genoemd personage - de dader - die een obsessie heeft met het cijfer zeven.

“Inspecteur Anne Verelst krijgt op een ochtend een mail met een link naar een website, waarop zeven lege doodskisten staan”, legt Luc uit. “Het lijkt een flauwe grap tot er elke zeven uur een onbekende vrouw of man in een van de kisten verschijnt en er een aftelklok start. De vragen zijn natuurlijk: wie is die dader, wie zijn de mensen die in die kisten zitten en is er een verband met inspecteur Anne Verelst?”

Hercule Poirotwedstrijd

De thriller ‘Zeven’, die bij de Nederlandse uitgeverij LetterRijn verschijnt, wordt zaterdag om 18 uur officieel voorgesteld op het gemeentehuis van Westerlo. De auteur signeert er zijn boeken, die 20 euro per exemplaar kosten. Vanaf dan is het boek ook in elke (online) boekhandel, zowel in België als in Nederland, verkrijgbaar.

“Aangezien er in Nederland meer schrijfwedstrijden zijn dan in Vlaanderen, ben ik daar eigenlijk iets bekender dan in eigen land. Met de lancering in eigen land hoop ik ook hier wat meer erkenning te krijgen. We gaan ‘Zeven’ ook insturen voor allerlei wedstrijden, zoals de Hercule Poirotwedstrijd, en ermee naar boekenbeurzen gaan.”

Nachtwerk

Luc is ook nu nog voltijds aan de slag in de IT-wereld, namelijk als consultant in digitale klantprojecten. Maar daarnaast gaat zowat al zijn vrije tijd naar schrijven. “Waar ik de tijd vind om nog zoveel te schrijven met een fulltime job? Ik schrijf vaak ‘s avonds en ‘s nachts, ik heb het geluk dat ik niet zoveel slaap nodig heb”, glimlacht Luc.

“Mijn vrouw kijkt dan naar tv, maar daar kijk ik zelf niet zo veel naar. Dus op die momenten ben ik aan het schrijven. De inspiratie komt gewoon in me op. Met het idee dat iemand wakker wordt in een kist heb ik niet direct iets gedaan, maar ik had het wel genoteerd en nadien is dat terug naar boven gekomen. Het is een soort van trilling in je hoofd die opkomt. En eenmaal ik ben beginnen schrijven, dan blijft het bij mij ook komen.”

